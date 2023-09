"Tranvai a Desio: ripartiamo dai vecchi binari" Mostra storica sui trasporti in Brianza

Una mostra che fa fare un tuffo nella storia, all’insegna dell’amarcord, ma che vuole anche proiettare lo sguardo verso il domani e il futuro dei trasporti in Brianza. Si intitola “Tramvai a Des-Una storia da raccontare“ e si terrà a Desio da sabato fino al 10 ottobre, nell’ambito delle varie iniziative per la Festa patronale. Una mostra unica, promossa dalla Pro Loco, con il patrocinio del Comune e la collaborazione di alcune realtà e associazioni di appassionati.

Appuntamento alla sala civica Levi, in via Gramsci, con la possibilità di visita dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18. "Si tratta di un’importante mostra dedicata alla storia passata e futura delle linee tranviarie che gravitavano nell’area della città brianzola, attraversandola – spiegano gli organizzatori – andando così a sensibilizzare sul tema del trasporto pubblico locale agli occhi di chi ha visto scomparire negli anni, i collegamenti interurbani i quali permettevano rapidi spostamenti su ferro da e verso la città di Milano". Un viaggio che si svilupperà attraverso fotografie storiche, cimeli e ricordi di vario genere. La tranvia Milano-Desio, conosciuta nei testi ufficiali aziendali Atm come linea 178, rappresentava un tempo una connessione vitale tra la metropoli meneghina e Desio, con il deposito ad oggi ancora esistente ma abbandonato in uno stato di incuria così come i rotabili ancora presenti all’interno. "L’obiettivo – aggiungono i promotori – è quello di condurre il visitatore a riflettere sulle scelte politiche e sociali ottemperate dagli amministratori che si sono susseguiti e sullo stile di vita che in Italia, in Europa ma anche nel mondo sia meglio adottare per fermare pericolose derive come l’inquinamento urbano oppure la mancanza di infrastrutture e servizi cuciti su misura del cittadino".

Ale.Cri.