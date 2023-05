Tram in ritardo a Desio I lavori annunciati non sono ancora partiti

di Alessandro Crisafulli

A ormai quasi un mese dalla data annunciata di avvio dei lavori per la metrotranvia, con tanto di piani di emergenza, riunioni con le associazioni di categoria, informative verso la cittadinanza, di operai e ruspe, nessuna traccia. O quasi. Dovevano partire il 14 aprile i quattro cantieri in contemporanea, sul territorio desiano, per la realizzazione della nuova infrastruttura.

Una manciata di giorni dopo, qualche piccolo movimento, al confine con Nova. Poi, il nulla. Tra lo stupore dei cittadini, pronti per cercare di sopportare gli inevitabili disagi viabilistici e non solo. Cosa è successo? Un piccolo giallo che è stato anche oggetto di polemica nel corso dell’ultimo consiglio comunale con l’opposizione di centrosinistra all’attacco. "I cantieri sono a capo di CMC e le tempistiche o solleciti li sanno loro – spiega l’assessora ai lavori pubblici Martina Cambiaghi –. Il Comune ha consegnato i cantieri secondo il contratto il 15 marzo: adesso il nostro compito è tenere aggiornata la cittadinanza in caso di criticità e informarla sui cambi di viabilità secondo le ordinanze della polizia locale, per questo abbiamo avviato una sezione apposita sul sito del comune". Alle critiche dell’opposizione sui ritardi e la discrepanza con l’annuncio di avvio dei lavori, la Lega ha risposto in maniera piccata: "È indegno addossare all’attuale amministrazione delle responsabilità che non ha. La metrotranvia è un’opera che divide la città, sia perché la taglia a metà lungo via Milano e via Mazzini, sia perché i giudizi sulla sua utilità spaccano l’opinione pubblica tra chi la vede come un’opportunità e chi la considera uno spreco. Un’opera i cui lavori sono stati progettati ed appaltati dalla Città Metropolitana di Milano ed Atm. Non dal Comune di Desio. Lavori che, dopo decenni di continui rinvii, sono stati annunciati in partenza per la metà del mese scorso. Ad oggi su Desio non è partito alcun cantiere. E nel consiglio comunale di venerdì scorso, la minoranza di centrosinistra ha addossato la responsabilità all’attuale amministrazione comunale. Eppure i consiglieri comunali del centrosinistra sanno molto bene che i lavori della metrotranvia non sono governati dall’amministrazione comunale, ma dalla Città Metropolitana. Che è guidata dal sindaco Sala. Eppure qualcuno ha avuto la faccia tosta di negare la verità e raccontare, a microfoni aperti, una vera e propria menzogna".