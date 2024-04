Traguardo vicino. Museo della Villa entro fine anno

Dall’altro ieri i Musei Civici di Monza sono entrati nella Rete dell’800 lombardo. Un traguardo importante per la città, che finalmente vede riconosciuto il suo polo culturale come parte integrante del sistema di luoghi espositivi lombardi di un secolo che ha visto anche Monza protagonista, con la sua forte ascesa economica e una notevole fioritura artistico-culturale.

I Musei Civici sono il diciottesimo sito di una Rete che vanta, tra gli altri, l’Accademia di Brera di Milano, la Galleria d’Arte moderna di Milano, l’Accademia Tadini di Lovere, l’Accademia Carrara di Bergamo. "Entrare nella Rete lombarda permette di poter godere di tutta un serie di scambi e di collaborazioni che ora sarà molto più semplice avere – commenta la responsabile dei Musei Civici di Monza Sarah Mongelli –. Numerosi sono anche i convegni, gli incontri, e gli eventi organizzati in rete che potranno vederci coinvolti. Sarà possibile la redazione e pubblicazione di materiale documentario e didattico, l’aggiornamento del sito internet per la promozione comune, l’ideazione di appositi itinerari di visita volti all’allargamento delle fasce di pubblico e alla loro fidelizzazione.Questo in piena coerenza con la nostra identità: il nostro è un museo che vede l’Ottocento come il secolo più rappresentato".

"Un traguardo importante – aggiunge il sindaco Paolo Pilotto –. Quando mi accorsi che Monza non faceva parte della Rete dell’800, ho alzato il telefono per chiedere come fosse possibile. Mi è stato risposto: non ci siete mai stati". Nella chiave della valorizzazione è anche l’iter che sta portando, passo dopo passo, la Villa Reale a diventare un museo, ad entrare cioè nel Sistema museale nazionale.

"Il percorso sta andando avanti tramite Regione – conferma il sindaco –. Il consiglio d’amministrazione del Consorzio Parco e Villa Reale è composto anche da componenti di Regione e da Andrea Farinetti, che fa parte del ministero della Cultura. L’iter è ben avviato, abbiamo tutti i requisiti minimi per entrare, e prevedo che il traguardo arriverà entro fine 2024". Entrare nel Sistema museale nazionale significherà ricevere più finanziamenti ministeriali, permettere orari ancora più lunghi di apertura e giorni ulteriori, migliorare la protezione dei beni e aumentare il flusso turistico, connettendosi alla rete di un sistema che attualmente comprende 5mila musei su scala nazionale e collabora con Stato, Regioni, Comuni, Università e il sistema di formazione.

A.S.