Torna “Musica a Scuola“. Per i 50 anni del Paccini suoneranno anche i docenti

Pagine di Gershwin e Debussy, musiche di Dvorak e Bartok, brani di Handel e Bach per chitarra solista, oltre a un ensemble di corde, fiati, pianoforte e percussioni che farà viaggiare tra le note di Brahms, Faurè e De Falla. Quattro concerti, da qui a metà marzo con la grande musica classica e talentuosi strumentisti.

È la rassegna concertistica “Musica a Scuola“ organizzata dall’Istituto comprensivo Paccini di Sovico, in collaborazione con il Comune, la Pro Loco e il Comitato Genitori: l’iniziativa, che è ormai una vera e propria tradizione, quest’anno celebrerà i 50 anni dalla creazione dell’indirizzo musicale nella scuola di via Baracca. Si comincerà martedì alle 20.30 nell’aula polifunzionale dell’Istituto Paccini: il duo formato da Leonardo Zoncati al clarinetto e da Ivan Maliboshka al pianoforte proporrà brani di Weber, Debussy e Gershwin. Martedì 4 marzo si esibirà invece il duo “Vento dell’Est“ composto da Daisy Citterio al flauto e da Viliana Dimitrova all’arpa, con un programma che prevede musiche di Bartok, Dvorak e Goleminov. Martedì 11, stesso luogo stessa ora, toccherà al chitarrista Alex Maltauro Berto con pagine di Besard, Handel e Bach, mentre a chiudere la rassegna sarà, giovedì 20, un concerto dei docenti dell’indirizzo musicale del Paccini, con 9 elementi sul palco: alle 20.30 al cineteatro Nuovo di via Baracca saranno di scena Serenella Di Blasi e Francesco Maltecca ai violini, Antonio Di Sanza e Gabriele Leone alle chitarre, Gloria Fumi al flauto, Claudio Rausa al clarinetto, Giordana Moletta a pianoforte e voce, Maurizio Paletta alle percussioni e Silvia Salvadori al pianoforte. Eseguiranno pezzi di Brahms, Faurè e Chick Corea. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria all’indirizzo rassegnaconcertisticapaccini@gmail.com. F.L.