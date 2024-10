Monza, topo d’auto nel parcheggio della Provincia: arrestato

Monza – Con le mani nel sacco. Arrestato un topo d'auto che aveva scelto come terreno di caccia il parcheggio della Provincia.

Alle 18 circa di martedì alla centrale operativa della Questura di polizia di Monza arriva una segnalazione: c'è un cittadino straniero davanti al parcheggio della Provincia di Monza e della Brianza che, con fare sospetto, si aggira tra le autovetture parcheggiate.

Immediatamente viene inviata sul posto una pattuglia che, fin da subito, rintraccia un uomo corrispondente alle descrizioni all’interno del parcheggio. Alla vista della Polizia, l’uomo, un cittadino egiziano di 28 anni, regolare sul territorio, si dà immediatamente alla fuga ma viene prontamente inseguito e bloccato dai poliziotti.

Gli operatori della Volante hanno immediatamente accertato il danneggiamento di alcune auto in sosta e hanno potuto appurare come, poco prima, l’uomo avesse tentato di aprire un’autovettura parcheggiata utilizzando degli strumenti in suo possesso per rompere il nottolino della portiera e aprirsi una via di accesso.

Tuttavia, mentre il giovane era intento ad armeggiare cercando di aprire l’auto, il suo proprietario, accortosi di quanto stava accadendo, si era avvicinato rapidamente per cercare di mettere in fuga il malvivente. Nello stesso momento in cui l’uomo veniva quasi raggiunto dalla vittima, sopraggiungeva però la pattuglia della polizia. Dopo una perquisizione, gli operatori agenti hanno rinvenuto addosso all’uomo le forbici utilizzate per rompere il nottolino dell’auto.

Pertanto, il ragazzo già con numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, è stato tratto in arresto per il reato di tentato furto di auto e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Monza per la convalida dell’arresto e il successivo giudizio direttissimo.

Al termine dell’udienza, l’arresto è stato convalidato e non è stata disposta alcuna misura cautelare.