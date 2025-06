Tombe e massi erratici da studiare e salvare. Incontro archeologico

Presenza tipica del territorio brianzolo e lariano sono tombe a inumazione scavate nei massi erratici. Poco tutelati, in molti casi rischiano di essere distrutti dai processi di urbanizzazione. Di questa realtà archeologica si parlerà giovedì alle 21 a Biassono nella conferenza dal titolo “I massi avelli - Un unicum del nostro territorio scarsamente conosciuto da conoscere e valorizzare“: a occuparsene sarà Laura Porta, in un incontro organizzato dal Museo civico Carlo Verri nella sua sezione distaccata in Ca’ de Bossi, in via Umberto I. L’ingresso è libero, la serata verrà trasmessa anche in diretta sul canale YouTube del museo. L’appuntamento fa parte del ciclo di incontri “Identità di un territorio“.