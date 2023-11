Monza, il tiktoker Fabio Di Monte aggredito e rapinato durante una diretta Instagram: cos’è successo

Rapinato in diretta Instagram. Da due ragazzi incappucciati su un monopattino. Questa la disavventura capitata ieri sera a Monza a Fabio Di Monte, oltre 20mila followers su Tik Tok.

“Il mio lavoro – racconta Fabio Di Monte , 45 anni -: giro per la città raccontando quello che vedo e quello che non va”. In un paio di anni il suo seguito è cresciuto esponenzialmente, e adesso ha deciso di sbarcare anche su Instagram. Ieri sera, appunto, era alla sua seconda diretta su questo social.

“Ed è allora che è capitato tutto – racconta – stavo tornando a casa facendo una diretta, erano le 21.30 circa ed ero in via Parmenide, quando non la coda dell’occhio ho visto che c’erano due persone che mi seguivano in monopattino… quando si sono avvicinate con fare minaccioso, hanno buttato a terra i loro monopattini e mi hanno aggredito”.

Momenti di pura paura. “Gli ho detto di lasciarmi stare, che ero in diretta e sono riuscito anche a girare il telefono verso di loro e a riprenderli per qualche istante”. Fino a quando “uno dei due mi ha afferrato da dietro, mi ha preso dal collo tenendomi, mentre l’altro mi prendeva il telefono e mi rapinava. È stato tutto rapidissimo e sono fuggiti”.

Questa mattina la denuncia in polizia. “E adesso vado a prendermi un altro telefono”. Necessario, è lo strumento di lavoro di Fabio Di Monte.