Assalto al Puecher di Rho, il precedente choc: spari in aria per festeggiare l’ultimo giorno di scuola / IL VIDEO

Rho (Milano) – Ultimo giorno di scuola. I festeggiamenti sono piuttosto vivaci, diciamo così, tra petardi e fumogeni. Fuori dall’istituto, però, qualcuno va davvero troppo oltre. Spara in aria con pistole scacciacani, come testimoniato da un video di cui Il Giorno è entrato in possesso.

Succedeva lo scorso giugno all’istituto professionale Puecher di Rho, lo stesso salito agli onori delle cronache la scorsa settimana per l’assalto di un gruppetto di incappucciati che ha fatto irruzione a scuola con fumogeni, petardi e, ancora, una scacciacani. Alcuni dei vandali sono stati identificati come ex studenti del Puecher.

Corsi e ricorsi, dunque, dallo scorso giugno ad oggi: studenti/ex studenti, petardi e pistole scacciacani. A sparare, in quell’ultimo giorno di scuola, sono tre ragazzi. Due sono ben visibili in primo piano, uno incappucciato e l’altro a volto scoperto, solo in parte celato da un cappellino con visiera. Il terzo è più defilato, parzialmente nascosto dal capannello di studenti e dalle due auto posteggiate. Attorno, altri ragazzi assistono alla scena per nulla turbati. Anzi: si sentono grida di incitamento, qualcuno riprende la scena, che si svolge in un sottopassaggio stradale nei pressi dell’istituto professionale.

Fatti che risalgono appunto a cinque mesi fa, ma le cui immagini sono saltate fuori ora, a poco più di una settimana dal raid all’interno della scuola. Evidentemente, qualcuno negli ambienti del Puecher deve aver valutato che la misura è colma.