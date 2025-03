“Tic Tac Doc“ riscopre la forza al femminile

“Tic Tac Doc“ è lo spettacolo tutto al femminile, proposto da Events Theatrica di Lissone, sabato alle 21. Appuntamento al CineTeatro Triante di Monza, via Duca d’Aosta 8/A. In una sala d’attesa, sei donne affette da diverse manifestazioni del disturbo ossessivo compulsivo si ritrovano per un appuntamento con un rinomato psicoterapeuta. A causa di un imprevisto, il medico ritarda e le pazienti, inizialmente diffidenti, decidono di intraprendere una terapia di gruppo improvvisata. Una commedia che celebra con ironia la forza straordinaria dell’universo femminile. Compagnia “il teatro degli eventi“. Interpreti: Alice Furlani, Arianna Monguzzi, Beatrice Maffuccini, Dalila Miucci, Ilaria Candito, Laura Nicotra, Micaela Elisetti. Regia Arianna Monguzzi. Info 039-2454380 /331-2816223.

C.B.