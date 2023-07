Monza, il nubifragio scoperchia i tetti di amianto: interdetta al traffico una zona della città

Monza, 23 Luglio 2023 - Proseguirà fino alla fine del mese l'interdizione al traffico dell'area compresa tra via Goldoni, Calatafimi e Marsala. A darne notizia una nota del Comune di Monza. Grazie alle ricognizioni effettuate con l'ausilio di droni è emerso, infatti, che permangono tuttora nelle aree private e sui balconi degli edifici alcuni residui del tetto che si è scoperchiato per il forte nubifragio di venerdì sera e che conteneva fibre di eternit.

Le operazioni di pulizia e rimozione, sotto la supervisione di Ats Brianza, saranno eseguite da un'azienda specializzata che – adottando i dispositivi necessari – provvederà alla piena bonifica della zona. Istruzioni precise saranno fornite nelle prossime ore per adottare i comportamenti più idonei durante l'operazione ai residenti, a cui è stato già consigliato di indossare mascherine Ffp2 e di tenere chiuse le finestre.

A seguito delle verifiche svolte dagli agronomi si sta lavorando per riuscire a riaprire il Parco a partire da domani lunedì 24 luglio alle ore 12. Resteranno chiusi, invece, i Giardini Reali dove gli interventi di rimozione di rami e piante proseguiranno presumibilmente fino a mercoledì 26 luglio. Per quanto riguarda infine i giardini pubblici e i cimiteri l'Ufficio Giardini ha già commissionato i lavori urgenti per la rimozione degli alberi abbattuti e a partire dalla giornata di domani - appena le condizioni di sicurezza lo consentiranno - le aree verdi saranno progressivamente riaperte così come i due cimiteri.