Terra di campioncini. Dalle lezioni in oratorio alle prime gare. È la Brianza del pedale

Premiazioni finali per il Comitato di Monza e Brianza. Il 2023 dei pedali brianzoli passa agli archivi. "Grazie agli atleti, ai dirigenti e alle società per il lavoro svolto durante la stagione appena conclusa – le parole del presidente Marino Valtorta –. Ci tengo soprattutto a sottolineare l’iniziativa del progetto degli oratori grazie alla vicinanza della Banca di Credito di Carate Brianza. Il nostro obiettivo è stato quello di spingere i ragazzi a un’attività aggregativa divertendosi e allo stesso tempo formativa. Un impegno che il Comitato s’impegna a sviluppare e migliorare dal prossimo anno, offrendo ai giovani le abilità nell’uso della bicicletta in un’ottica di prevenzione a lungo termine. Inoltre, sono lieto di annunciare che il Pedale Arcorese è già entrato nelle scuole promuovendo il progetto e che anche la città Monza è pronta a dare il proprio supporto. Di tutto questo intendo quindi ringraziare le società Brugherio Sportiva, Giovani Giussanesi, Lissone Mtb, Salus Seregno e Velo Club Sovico per l’impegno profuso durante il 2023".

Quanto ai premi, sono stati assegnati a personaggi del settore prescelti dal Comitato in base ai loro meriti. Oltre naturalmente agli atleti, sono passati in rassegna i riconoscimenti speciali: il Memorial Fabio Casartelli a Francesco Galimberti, giovane promessa del ciclismo brianzolo, classe 2001 di Giussano della Biesse Carrera, vincitore del Giro del Friuli a tappe, della classica Astico-Brenta e della gara di Montallese. Per l’occasione sono intervenuti Martina Cambiaghi, delegata Coni per la provincia Monza e Brianza, il vice presidente federale Ruggero Cazzaniga, il vice regionale Flavio Mocchetti, Gianantonio Crisafulli, consigliere nazionale, e per gli onori di casa BCC, Ruggero Redaelli.

Danilo Viganò