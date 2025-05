Teatro per tutti i gusti. Da Stefano Benni agli attori speciali del centro StellaPolare

Un dramma che ha le forme del giallo giudiziario e una commedia tutta da ridere, tra bare low-cost, parenti da seppellire e clienti insoddisfatti che tornano dall’aldilà per lamentarsi. Ma anche due “corti teatrali“ che guardano all’ironia romantica e alla fantasia di Stefano Benni. Il teatro di prosa protagonista nel weekend in Brianza, con una manciata di spettacoli adatti a tutti i gusti.

A Lissone domenica alle 16.30 sul palco di Palazzo Terragni, in piazza Libertà, saranno protagonisti gli attori della compagnia Quelli di Qua, che porteranno in scena “Non si tratta che di una notte“, per la regia di Elisa Triolo: si tratta di un atto unico sotto le vesti di dramma giudiziario, nel quale un gruppo di giurati è chiamato a decidere sull’assoluzione o la condanna all’ergastolo di un imputato. Biglietto d’ingresso 10 euro, prenotazioni al 339 5992513.

A Biassono, invece, domani alle 21 e poi domenica in replica alle 16.30 il cineteatro Santa Maria di via Segramora farà da scenario per la commedia “Premiata Ditta Felice Trapasso“, interpretata dalla compagnia La Rinascita: tra personaggi eccentrici, storie assurde e bizzarre non mancheranno le risate, seguendo le vicende dell’impresa di pompe funebri a conduzione familiare più esilarante e stravagante di sempre. Quella portata sul palco biassonese sarà una storia tragicomica, fatta di umorismo nero e tanta umanità, fra clienti che vogliono risparmiare sulla bara o sbarazzarsi di parenti scomodi, un titolare decisamente sopra le righe, sogni particolari e un improbabile ubriacone di strada che con saggezza e cinismo disarmante saprà risolvere i problemi e rimettere a posto le cose. Con tocco leggero e divertente si affronteranno temi delicati come la precarietà della vita, la morte e il lutto. Il doppio appuntamento concluderà sia la rassegna di prosa “Santa Maria InScena“, sia la rassegna di teatro dialettale “DialettiAmo“. Biglietti d’ingresso dai 13 ai 15 euro, in vendita anche online su www.cineteatrobiassono.org/ticket. Info via whatsapp allo 039 2322144.

A Vedano, infine, oggi nella Sala della Cultura di via Italia la compagnia Le Menti Fresche, composta da attori del centro diurno per la salute mentale StellaPolare, proporrà i due corti teatrali “Alla ricerca della propria ombra“ e “Il bar sotto il mare“, entrambi per la regia di Gennaro Ponticelli: il primo andrà in scena alle 19, il secondo, tratto dall’omonimo libro di Stefano Benni, alle 19.50. L’ingresso è libero. L’evento è promosso dall’associazione Follarthemya in collaborazione col Comune.