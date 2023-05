Teatro, gli studenti in cattedra

Dal liceo classico Zucchi all’istituto Mosè Bianchi, Hensemberger, Mapelli e Nanni Valentini: premiati i 15 lavori finalisti (su una cinquantina) del Concorso di critica teatrale del Manzoni di Monza. Una giuria di tecnici ha decretato i vincitori Gaia Sironi (liceo classico Zucchi), seguita da Lisa Tomalino e Carlo Padovani, entrambi del liceo artistico Nanni Valentini. Durante il percorso alla scoperta del teatro, sono stati accompagnati da Valeria Ottolenghi (critica teatrale dell’Associazione Nazionale Critici Teatro) che ha offerto loro le chiavi di lettura degli spettacoli a cui avrebbero assistito di lì a poco, per poi formularne la critica. I finalisti hanno ricevuto in premio biglietti e abbonamenti per la prossima stagione di prosa del Manzoni, da fruire in coppia - come fa osservare la direttrice artistica del teatro Paola Pedrazzini -, per stimolare altri amici ad accostarsi al teatro.

C.B.