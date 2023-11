Teatrino di Corte della Villa. Gli studenti diventano ciceroni

Alla Reggia di Monza, durante le giornate Fai (Fondo ambiente italiano) per le scuole, studenti ciceroni sveleranno i segreti del Teatrino di corte. Saranno i ragazzi dell’Istituto alberghiero Olivetti e del Mapelli di Monza gli ‘apprendisti Ciceroni’ ai compagni dei loro stessi istituti in veste di ‘visitatori’ per scoprire il teatrino di Corte della Villa Reale. L’iniziativa è organizzata da lunedì 20 fino a giovedì 23 dalla delegazione Fai di Monza, in collaborazione con la Reggia di Monza, che partecipa alle Giornate Fai per le scuole. Sarà un’esperienza di educazione tra pari per conoscere il patrimonio di storia, arte e natura italiano.

La Delegazione Fai Monza ha scelto, grazie alla disponibilità della Reggia, il Teatrino di Corte della Villa Reale per avvicinare il mondo dei giovani a un bene culturale e storico rilevante della città, raramente aperto e ancora poco conosciuto. "Le visite si effettuano nel corso dell’ultima settimana di novembre in orario scolastico - spiega Nicoletta Castagna, delegata scuola di Fai Monza - si tratta di un progetto di educazione civica e cittadinanza attiva volto a diffondere e sviluppare sensibilità, saperi, competenze anche relazionali che fanno parte da sempre della missione educativa del Fai. Molteplici gli obiettivi: coinvolgere il territorio e le istituzioni scolastiche, stimolare la presa in carico e il senso di responsabilità dei giovani studenti verso il patrimonio culturale, favorire il senso di appartenenza alla comunità cittadina e l’apprezzamento per storia, arte e paesaggio". La 12esima edizione dell’evento si svolge col patrocinio della Commissione europea, del Ministero della Cultura, di tutte le regioni e le province autonome italiane. Il progetto è sostenuto Agn Energia, per l’ottavo anno consecutivo sponsor principale dell’evento.

Dal 2007, con i suoi 240 volontari, è impegnata a valorizzare il Patrimonio d’arte e natura del territorio di Monza e di altri 28 Comuni della Brianza; sensibilizzare la collettività; collaborare con le scuole e formare gli apprendisti ciceroni; promuovere la conoscenza dei Beni Culturali, storici e artistici del territorio. I volontari sono organizzati in gruppi tematici. Fai Monza conta un nutrito Gruppo Giovani da 18 a 35 anni.