Tantissimi gatti da sfamare. Raccolta pappe in negozio. Servono alle colonie feline

Torna l’appuntamento mensile con la raccolta pappe per i gatti delle colonie feline dell’Enpa di Monza. L’appuntamento è per oggi al punto vendita OasiPet di Seregno in viale Circonvallazione 76, e saranno presenti al mattino dalle 9.30 alle 12.30 e al pomeriggio dalle 15 alle 18.30. Scopo dell’iniziativa è raccogliere cibo soprattutto per i mici delle colonie feline ubicate sul territorio. I mici sono stati tutti censiti e sterilizzati dall’Enpa di Monza e Brianza, e poi inseriti nuovamente nell’habitat naturale (come previsto dalla legge) e seguiti e nutriti ogni giorno da instancabili tutori. Servono cibo per gatti preferibilmente “umido“ di media qualità in lattine da 400g, ideale per riuscire a sfamare numeri elevati di mici.

Vanno bene anche le buste di umido da 85/100g, più adatte per i membri della colonia più fragili o anziani. Chi parteciperà a questa gara di solidarietà sarà omaggiato con un piccolo dono ispirato al mondo degli animali.

B.Api.