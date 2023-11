Tabella di marcia. La Milano-Meda pronta ai cantieri

Sei sindaci a confronto con Regione Lombardia, Cal e Apl per coordinare gli interventi in vista dell’imminente apertura del cantiere per il tratto B2 di Pedemontana: sul tavolo anche opere di compensazioni per 60 milioni di euro. I sindaci di Cesano Maderno, Meda, Barlassina, Bovisio Masciago, Seveso, Lentate sul Seveso, comuni che saranno attraversati dalla nuova tratta dell’autostrada che andrà a sovrapporsi e a sostituire la Milano-Meda, hanno chiesto rassicurazioni sulle modalità di intervento, allo scopo di ridurre quanto più possibile l’impatto dei lavori sulla viabilità. Durante la riunione è stato comunicato che Autostrada Pedemontana Lombarda fornirà ai Comuni la convenzione-tipo che consentirà di avviare l’iter amministrativo necessario per poter realizzare e finanziare le opere. Dai sindaci è stata ribadita anche la necessità di considerare le istanze dei residenti sulle agevolazioni tariffarie, una volta che l’attuale Milano-Meda sarà trasformata in autostrada a pagamento. I sindaci hanno sottolineato l’importanza di un’attività significativa di comunicazione ai cittadini in collaborazione con le amministrazioni comunali per quanto riguarda l’aggiornamento sui lavori. C’è inoltre preoccupazione per il mantenimento allo stato attuale della Milano-Meda da Bovisio Masciago verso Sud: l’obiettivo è di renderla idonea rispetto ai previsti livelli di traffico.

L’avvio dei lavori, che riguarderà le opere preliminari collegate alle bonifiche belliche e, soprattutto, al piano di bonifica della diossina, saranno già avviate anche prima delle attività di validazione del progetto esecutivo consegnato dall’impresa aggiudicataria, previsto nei primi mesi del 2024. "Per quanto riguarda gli interventi di compensazione viabilistica su Cesano Maderno – ha sottolineato il primo cittadino Gianpiero Bocca – sono state confermate le priorità della riqualificazione di via Nazionale dei Giovi e delle relative intersezioni, nonché dell’asse di via Trento. Pedemontana Lombarda ha confermato gli interventi per la realizzazione delle due rotatorie in via Col di Tenda in sostituzione degli attuali impianti semaforici. Dei 14,2 milioni di euro destinati alle opere di compensazione viabilistica a Cesano, 8 milioni sono già stati impegnati per il sottopasso ferroviario che collegherà via Volta con Seveso superando il passaggio a livello di via Lecco, i cui lavori stanno per partire come confermato da Ferrovie Nord. Per la compensazione ambientale, priorità all’area di via Groane, nell’ambito dei progetti di mobilità sostenibile delpercorso turistico-religioso legato al Cammino Montiano".