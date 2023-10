Supereroi quotidiani. Il calendario solidale di trenta ragazzi pieni di coraggio

Supereroi di tutti i giorni. I 30 ragazzi del Centro socio-educativo “La vite“ di Arcore tornano con il loro calendario e per il 2024, undicesima edizione dell’almanacco-must sul territorio, si sono messi nei panni di Batman, Superman e tutti i classici del genere.

"Ma è nella copertina con i loro abiti quotidiani che c’è il significato dell’iniziativa – spiegano gli educatori Stefania Centinara e Franco Sala – perché non basta il morso di un ragno per diventare invincibili. A fare la differenza sono le persone che senza maschere indossano con orgoglio vestiti normali e affrontano la quotidianità con coraggio".

È questo il messaggio che sabato sera verrà consegnato al pubblico, all’auditorium don Oldani (via Beretta 62), che ospiterà la presentazione dell’opera. Un evento attesissimo fra musica balli e sfilate, "dove si potranno conoscere i protagonisti dal vivo". Tutto ruota attorno a loro, hanno dai 25 ai 50 anni, e per ciascuno c’è un progetto personalizzato, tagliato su misura, di cui questo grande affresco collettivo che chiude ogni anno è la ciliegina sulla torta. Un manifesto della filosofia della casa: "Aiutare tutti a contare su se stessi, a prescindere dal grado di disabilità". Scopi perseguiti sin dalla fondazione del Centro e che l’almanacco incarna perfettamente. Dietro ci sono creatività fatica, tenacia, allegria, speranza: basta sfogliare mese dopo mese per accorgersene.

È emozionante. I temi vengono sempre scelti con cura e stavolta non fa eccezione: "In prima pagina ci sono quelli che si alzano ogni mattina e che affrontano le sfide personali col sorriso sul palcoscenico della vita".

Durante il gala si potrà ritirare una copia del calendario e scattare una fotografia con i supereroi. L’ingresso è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria al 345 0313292. Appuntamento alle 21.