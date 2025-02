Sul podio delle città più green. Vimercate diventa “Plastic Free“

"Comune Plastic Free", Vimercate ottiene il titolo, l’annuncio dei virtuosi a Montecitorio, solo 9 i nuovi centri lombardi che possono fregiarsene, 122 in Italia. In passerella, l’impegno ambientale. La patente a città, paesi, borghi che si distinguono "contro abbandoni illeciti, nella promozione di comportamenti responsabili, nelle opere di sensibilizzazione sul territorio e per una gestione virtuosa dei rifiuti" sulla base di 23 parametri.

A Roma l’elenco, ma il podio sarà allestito a Napoli, l’8 marzo al Teatro Mediterraneo, "un evento che celebrerà l’impegno ‘verde’ delle amministrazioni locali". Ed è lì che la Giunta ritirerà il premio.

Tre gli appuntamenti organizzati dal Comune con il gruppo nato nel 2019 per sensibilizzare il Paese sulla battaglia green: ruotavano tutti attorno a pulizie straordinarie del territorio, la prima volta ad aprile in occasione della Giornata della terra, 600 chili di immondizia raccolti, poi a giugno con la Camminata ecologica, altri 120 chili di pattumiera tolti di mezzo, e infine a settembre, il bottino, 53 chili di mozziconi e bottiglie abbandonati alle porte del centro.

"Siamo fieri di questo riconoscimento – dice Sergio Frigerio, assessore alla Cura della Città – accende i riflettori su un percorso partito da lontano. La collaborazione con Plastic Free ha visto la partecipazione di molti cittadini e ci ha permesso di cancellare diverse discariche abusive. Durante le iniziative mi sono reso conto della quantità di rifiuti che viene abbandonata e della solidarietà e dell’impegno dei volontari e dei vimercatesi che si sono uniti in queste giornate ai quali va il mio ringraziamento".

Le pattumiere a cielo aperto eliminate dall’amore per il territorio di tanta gente erano lungo la Tangenziale Est, in via Lecco, in via Porta, ai bordi della ciclabile tra Ruginello e Bernareggio e attorno a piazza Marconi. Alle iniziative c’erano anche i ragazzi delle associazioni Teatropsicomotorio e Bahà’ì. All’opera 85 persone, capaci di raggiungere un risultato così importante. La strada è tracciata, presto sarà pronto il nuovo programma ecologico 2025.