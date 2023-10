StraVimercate: La carica dei mille podisti tra le vie di Vimercate e i campi

La carica dei mille all’edizione numero 23 della StraVimercate: la corsa alla scoperta delle bellezze e della campagna della città ha fatto il tutto esaurito. Ieri, complice il clima estivo, appassionati e runner dell’ultima ora si sono presentati allo ‘start’ al Centro giovanile Cristo Re per cimentarsi con i cinque percorsi disegnati dagli organizzatori per tutte le gambe, anche quelle meno allenate, dai 7 ai 30 chilometri.

Mariasole Mascia, vicesindaca di Vimercate con delega allo Sport, e Stefano Sala, presidente della società DiPo che organizza la manifestazione insieme con il Comune, hanno premiato “Far rumore“, il gruppo più numeroso che ha partecipato alla corsa con 52 iscritti. In campo anche un esercito di 60 volontari che ha trasformato l’evento in un successo curandone l’organizzazione, assistendo i partecipanti fino all’arrivo, senza lasciare nulla al caso.

Al lavoro, Avps, gli angeli del pronto soccorso, l’associazione Carabinieri in congedo, il gruppo Alpini e gli amici della polisportiva. Prossimo appuntamento con lo sport e il benessere, uno dei programmi sui quali l’Amministrazione è più impegnata, sarà MuVim, il progetto per spingere anche i più recalcitranti a passeggio nella natura. Uno stand al traguardo della StraVimercate riassumeva l’iniziativa: itinerari da 5 a 15 chilometri dal centro storico lungo i sentieri del Parco agricolo Nord Est per tutte le gambe. La partenza è fissata per il 21 ottobre.

Bar.Cal.