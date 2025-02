Storie di clown bolle di sapone e lumache

Storie avventurose, favole, clown e bolle di sapone. Cinque appuntamenti, da qui a inizio aprile, con la magia del teatro per i più piccoli.

Prenderà il via domenica alle 15.30 nell’Auditorium di piazza Risorgimento a Seregno la rassegna per famiglie “Che spettacolo!“. A inaugurarla gli attori del Teatro Città Murata con la rappresentazione dal titolo “Lumache“, che ha per protagonisti una lumaca vera, Sofia, e un ragazzino, Luca, che lumaca è soprannominato perché lento in tutto, in un mondo che non accetta questa sua lentezza e lo isola: entrambi capiranno quanto questa caratteristica sia importante per cogliere la profondità delle cose. Biglietto d’ingresso 5 euro, riduzioni a 18 euro per famiglie o gruppi da 4 persone. Si proseguirà il 9 marzo con “Piccoli principi e principesse“, il 16 con “Aahhmm... per mangiarti meglio! - Un perfetto s-galateo a tavola“, il 30 con “Plan Bi - Un altro mondo“ e il 6 aprile con “Il sogno - Bubble & Clown Show“.

F.L.