Storie di amicizia sul palcoscenico. Torna la rassegna “45° parallelo“

Una storia d’amicizia e l’occasione di dirsi quanto fin lì taciuto. La scelta di chi ha deciso di lasciare la vita precedente per cercarne una nuova, sulle tracce di una felicità possibile e di un altro senso delle cose. E poi la rilettura di un celebre monologo di Baricco, e un mix travolgente di dramma e commedia. Quattro appuntamenti, da qui a metà aprile, con il teatro, per dare spazio alle nuove realtà del territorio e a compagnie storiche. Da domenica la quarta edizione della rassegna “45° Parallelo“, l’iniziativa creata dal Bloom di Mezzago. Si comincerà dopodomani alle 18.30 quando sul palco di via Curiel arriverà lo spettacolo “L’Ultima Festa“, debutto alla sceneggiatura e alla regia di Giorgio Siciliano, già cantante e autore della band punk-rock milanese Trincea. Gli interpreti Daniele e Michele Rossi daranno vita alla storia di Michele e Alessio, due compagni d’università che hanno vissuto da coinquilini e amici gli anni dello studio: in una mattina di qualche anno dopo, Michele si risveglia sul divano del nuovo appartamento dell’ex coinquilino e tra rimedi per il dopo sbornia, caffè bruciati e cellulari persi arriverà l’occasione per dirsi tutto quello che non si erano mai detti prima.

Domenica 2 marzo toccherà agli attori di Qui e Ora Residenza Teatrale portare in scena “Ora felice“, storia di due donne che hanno lasciato tutto e si apprestano a una nuova avventura. Domenica 30 sarà la volta dell’attore Simone Mauri e del regista Stefano Rovelli con “Novecento - Storia del pianista sull’Oceano (e tutte quelle balle)“, rivisitazione del celebre monologo scritto da Alessandro Baricco, mentre domenica 13 aprile il TeatroGruppo Popolare rappresenterà “Tre allegre tragedie“. Biglietto d’ingresso 8 euro, ridotto a 6 euro. F.L.