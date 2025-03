Spray urticante in un’aula del Collegio Villoresi San Giuseppe di Monza, 12 studenti delle medie intossicati durante le lezioni

Monza, 20 Marzo 2025 – Dodici ragazzini di 12 anni della scuola paritaria "Collegio Villoresi San Giuseppe" in via Monti e Tognetti a Monza sono stati soccorsi questa mattina per una probabile intossicazione da spray urticante. Erano le 11.15 quando è scattato l'allarme e sul posto sono arrivate un'auto medica e due ambulanze inviate in codice rosso dall'Agenzia regionale di emergenza e urgenza, oltre ai Vigili del fuoco e alle volanti della Questura di Monza e Brianza. Fortunatamente l'esito dell'intervento si è rivelato meno grave con due scolari accompagnati in codice giallo e verde al pronto soccorso dell'ospedale. Dai primi accertamenti, l'episodio sarebbe avvenuto in una classe della scuola media.

A Cerro Maggiore

Episodi di finta goliardia, in realtà molto pericolosi oltre che costituire un vero e proprio reato che sono sempre più ricorrenti. Domenica 2 marzo, a Cerro Maggiore nel Milanese, due persone hanno spruzzato dello spray urticante all’interno del cinema multisala Move In provocando panico e malori fra le persone presenti. In particoare, sono stati soccorsi per una lieve intossicazione un uomo di 55 anni e una donna di 47. Una bravata simile si era poi verificata a fine febbraio in un’altra scuola, a Como, all’istituto Leonardo Da Vinci del quartiere di Albate. Diversi ragazzi erano stati soccorsi per problemi respiratori, tra cui due alunni di 14 e 15 anni.

I precedenti

Soltanto nel mese di febbraio, si erano registrati fatti del genere in altri sei istituti. L’ultima volta all’istituto Lombardini di Milano, dove sei studenti di età compresa tra 11 e 13 anni e tre membri del personale scolastico sono rimasti intossicati e hanno dovuto essere soccorsi dal personale sanitario. È successo anche agli istituti Fortuny e Sraffa di Brescia, alla scuola Fermi di Albiate e all’alberghiero Caterina de’ Medici di Gardone Riviera.