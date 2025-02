Spray al peperoncino nel bagno della scuola, sei alunni intossicati al Lombardini di Milano

La sostanza urticante che si diffonde nell’aria, nei bagni della scuola. Sei studenti con bruciore agli occhi e al naso. Il soccorso dei sanitari. Per fortuna, solo lievi intossicati e nessun trasportato in ospedale. L’allarme è scattato a metà mattinata di giovedì 20 febbraio 2025 nell’istituto Lombardini di via Mincio, in zona Corvetto, quando uno studente non identificato ha spruzzato lo spray.

La chiamata al 112

La telefonata è arrivata dalla scuola alle 10.20 e ha generato l’intervento dei carabinieri del Radiomobile, dei vigili del fuoco e dei sanitari di Areu: sei gli alunni assistiti, di età compresa tra 11 e 13 anni, e tre donne di 44, 55 e 67 anni. Le lezioni sono state temporaneamente sospese, anche se non è stato necessaria l’evacuazione dell'edificio: l’effetto dello spray al peperoncino è rimasto circoscritto all’area del bagno.