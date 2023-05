Spartiti musicali per non vedenti, merce rarissima. Per averli occorre rivolgersi alla Biblioteca dei ciechi Regina Margherita. Quello di Monza è l’unico polo che li produce. Lo ha ricordato il presidente dell’ente Pietro Piscitelli, ieri in occasione della premiazione del concorso per le scuole “Curiosando il Braille”. La produzione è affidata a Gianluca Casalino, pianista, concertista professionista non vedente, che si occupa, fra l’altro, della riscrittura in Braille degli spartiti musicali. "La musica viene rappresentata per funzioni sequenziali - racconta Gianluca -: prima ci concentriamo sulla fase di apprendimento tattile dal Braille e poi su quella di memorizzazione della mano destra e poi della sinistra. Quindi il tutto viene mandato a memoria già nella fase di studio, per poi utilizzare le mani per suonare. È un percorso complesso, ma ci permette di essere pronti per un concerto prima dei normodotati che studiano il pezzo e successivamente lo assimilano a memoria". Gianluca trascrive testi di ogni tipo; è dipendente, ma esternalizzando il servizio, la riscrittura di un testo di narrativa in Braille costa 4 - 5 euro a pagina, mentre per la musica il servizio costerebbe dai 10 ai 15 euro a pagina, perché sono rarissimi gli esperti che se ne occupano. "Per poter soddisfare sempre più utenti e avvicinare sempre più giovani non vedenti alla musica, sarebbe opportuno l’aiuto economico di Regione Lombardia" sottolinea Nicola Stilla, presidente del Club Italiano Braille. La Biblioteca dei ciechi, in via Ferrari, quest’anno ha incontrato oltre 400 alunni della scuola primaria Anzani, le medie Ardigò, Zucchi e Bellani e le superiori Canossiane, Don Milani di Meda, Floriani di Vimercate, Bellisario di Inzago e Fumagalli di Castenovo.

Al concorso lanciato per le scuole, ieri sono stati premiati gli alunni di 5° C dell’Anzani, per il loro lavoro multimediale, un gruppo di 1° A della scuola media Zucchi; per i lavori individuali Mattia Bossio (1° A Zucchi), Ginevra Cavanna (1° B media Bellani). Per le superiori un gruppo di prima liceo Canossiane e la 2° B dell’istituto Don Milani di Meda.

C.B.