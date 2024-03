Spaccia in centro e alla stazione. Arrestato due volte in sette giorni

Ancora spaccio alla stazione ferroviaria. La polizia ha arrestato due volte in una settimana un tunisino di 24 anni. E la seconda volta finisce in carcere. Il primo episodio è avvenuto in corso Milano. Gli agenti notano un gruppo di stranieri nei giardini davanti alla stazione. Insospettiti, li tengono d’occhio. Individuano il tunisino allontanarsi dal gruppo per mettersi in disparte con un’altra persona: lo scambio dose-denaro è lampante. Immediatamente viene fermato l’acquirente, un egiziano regolare: ha 4,5 grammi di hashish e dichiara di averli poco prima comprati per 10 euro. Partono le ricerche del pusher che viene individuato in una paninoteca della zona. Perquisito, viene trovato in possesso di 19 grammi di “fumo“, ancora incellofanati, e circa 570 euro in contanti. Il tunisino, irregolare in Italia, viene arrestato, con tanto di convalida e successivo obbligo di firma in Questura. Una scena simile si è ripetuta l’altro giorno, quando lo stesso tunisino è stato notato in via Manzoni, intento a cedere sostanza stupefacente ad un extracomunitario. Alla vista delle volanti l’acquirente si è immediatamente dato alla fuga in bicicletta. Il 24enne, invece, dopo aver gettato un involucro di plastica nel cestino di una bicicletta abbandonata lì accanto, è stato fermato e perquisito. Ancora una volta, con esito positivo: in tasca due involucri di hashish, oltre a quello gettato nel cestino della bici. Questa volta il 24enne recidivo è stato destinatario del provvedimento di custodia cautelare in carcere.

Ale.Cri.