Sosta selvaggia In via Legnano sarà un ricordo

È stato collaudato e aperto il parcheggio in via Legnano in corrispondenza di uno degli accessi al Parco sovracomunale Grubrìa. La realizzazione del parcheggio e dell’area adiacente ha riqualificato la zona sterrata, disordinata ed impropriamente utilizzata per la sosta di automezzi. Si tratta di un’opera legata alla convenzione urbanistica per il permesso di costruire di una società che ha realizzato un nuovo capannone a destinazione produttivo-terziaria: il parcheggio quindi, è a totale carico e spese dell’operatore. La nuova urbanizzazione ha creato parcheggi asfaltati a pettine lungo via Legnano, nuova illuminazione pubblica e la riqualificazione dell’area più prossima al viale alberato del Grubrìa, che si configura, grazie ai due portali che limitano le altezze di accesso ed uscita, come spazio aggiuntivo per la sosta di auto in occasione di attività sportive e di svago che si svolgono all’interno del parco nonché per le attività produttive della zona. La progettazione dello spazio ha previsto la posa di cordoli che hanno riordinato, anche visivamente, lo spazio di sosta e restituito aree verdi al parco. Inoltre sono stati creati, in ghiaietto, due percorsi che immettono direttamente sul viale alberato adiacente allo Stadio Superga. "Il progetto – sottolinea la sindaca Maria Fiorito (nella foto) – si inserisce in una strategia complessiva di valorizzazione del Parco insieme alla realizzazione dell’area feste, alla riqualificazione della pista di atletica, l’area fitness, il progetto parchi sicuri con il sistema di telesorveglianza, per concludere con l’acquisizione ed abbattimento del Multiplex".

Veronica Todaro