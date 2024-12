Solaro, la direttrice delle farmacie comunali licenziata all’improvviso

Solaro (Monza) – La direttrice delle farmacie comunali di Solaro è stata licenziata all’improvviso, la Cgil si scaglia contro la sindaca, che rimanda all’autonomia dell’azienda municipalizzata e dall’opposizione Forza Italia chiede chiarimenti.

La questione sta suscitando clamore in paese: “Stiamo seguendo da vicino la vicenda riguardante la dottoressa Nadia Vagni, iscritta a questa organizzazione sindacale oltre che storica lavoratrice e direttrice di farmacia della Solaro Mulservizi, una lavoratrice dalla carriera immacolata, molto conosciuta e apprezzata” scrive Lorenzo Masili di Filcams Cgil.

“La dottoressa Vagni è stata brutalmente espulsa, licenziata dall’azienda, in seguito a una lettera di contestazione disciplinare del 6 novembre 2024 indirizzata alla lavoratrice insieme a un provvedimento di sospensione immediata dal lavoro”. La Filcams Cgil avanza dubbi di regolarità sulla procedura, contestando tra l’altro il mancato recepimento delle controdeduzioni presentate dall’organizzazione sindacale nello stesso giorno, in cui è stato pubblicato il bando pubblico per la ricerca della figura corrispondente. “Negli scorsi giorni abbiamo invitato la sindaca Nilde Moretti a incontrarci, ma purtroppo non si è neppure degnata di rispondere; e anche questo è un inedito imbarazzante. Solo a Solaro un sindaco non risponde a una richiesta di incontro della Cgil”.

“Non ho ricevuto nessun invito al quale rispondere, quindi approfitto di questa nota per chiarire anche alla Cgil gli aspetti che coinvolgono direttamente l’Amministrazione comunale” replica la sindaca. “L’Azienda Speciale Solaro Multiservizi ha piena autonomia gestionale attraverso il lavoro di un amministratore unico che ha il compito di migliorare il servizio offerto alla cittadinanza con le farmacie comunali. I dipendenti delle farmacie comunali così come dell’Azienda Speciale Solaro Multiservizi non sono sotto il controllo diretto del Comune che non interviene sulle questioni lavorative, ma semplicemente concorda con l’amministratore unico gli obiettivi dell’azienda”. Per l’amministratore unico di Solaro Multiservizi, Marco Maria Lombardi, “ognuno è libero di avere le sue opinioni, io non posso entrare nel merito di un procedimento in corso, ma dico che se abbiamo agito in questo modo è perché avevamo ragione di farlo”. Dall’opposizione, Forza Italia segnala la contraddizione tra la denuncia della Cgil per il comportamento antisindacale e la solidarietà espressa dalla sindaca ai lavoratori Electrolux per la crisi.