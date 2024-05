Soccorsi e incontri con i bambini. La protezione civile fa 25 anni

Si sono dati appuntamento alle 14.30 nel parco comunale di via Roma e se il tramite è stato il gioco, alla base del progetto del Gruppo comunale di volontari di protezione civile c’è il coinvolgimento non solo dei più piccoli per fornire nozioni sui rischi naturali. L’iniziativa nasce in occasione del 25esimo di costituzione del Gruppo che nel corso della settimana è stato impegnato su più fronti per l’emergenza legata al maltempo e alla possibile esondazione del Seveso. Con una comunicazione porta a porta sono stati avvisati tutti i residenti delle aree a pericolo di allagamento e i volontari sono stati in costante monitoraggio del territorio. Intanto si sono chiusi i progetti avviati all’inizio dell’anno scolastico. Il Gruppo ha incontrato 350 alunni tra scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado con progetti specifici, dai più piccoli in materia di prevenzione sui pericoli e sull’ambiente, grazie agli animaletti cartoni animati Leo e Lea, ai più grandi che hanno collaborato a utilizzare le attrezzature in dotazione ai volontari, tende, estintori, motopompe. Grazie anche alla collaborazione con la sezione della Croce Bianca di Cesano Maderno, è stato portato avanti un corso di primo soccorso ai ragazzi delle medie. I volontari di Protezione civile hanno seguito lo stesso corso e dieci di loro hanno fatto anche il corso Blsd, per ’impiego del defibrillatore. Tante le persone che nelle quattro ore messe a disposizione dai volontari si sono avvicinati per avere informazioni e per visitare la mostra dei disegni dei bambini degli asili sul mondo della protezione civile. "Quella al parco – spiegano – è la prima di una serie di iniziative che quest’anno porteranno il logo 25 anni al servizio del territorio".

Veronica Todaro