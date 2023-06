Silvio Berlusconi, dopo la cremazione le ceneri tornano ad Arcore. Saranno tumulate nella cappella di Villa San Martino

Arcore (Monza) , 15 giugno 2023 – Dopo il funerale di Stato, ieri in Duomo a Milano, questa mattina, il feretro di Silvio Berlusconi è partito verso il tempio crematorio piemontese di Panta Rei di Valenza, nella provincia di Alessandria. Qui è avvenuta la cremazione della salma e nel tardo pomeriggio il carro funebre con l’urna cineraria si è rimesso in viaggio per villa san Martino ad Arcore.

Le ceneri saranno tumulate nell’antica cappella del complesso. La tomba del Cavaliere sarà dunque qui, nel convento benedettino trasformato in dimora di delizia che cinquant’anni fa l’allora imprenditore edile comprò dall’ultima erede dei Casati Stampa per mezzo miliardo pagato in azioni. Qui aveva posto la propria corte, qui ancora risiedono ufficialmente Marta Fascina e il figlio Pier Silvio.

Qui riposano da pochi mesi le ceneri di papà Luigi e mamma Rosa Bossi, che erano prima nella tomba al cimitero monumentale di Milano e che sono stati traslati da poco proprio per volontà del patriarca. Segno evidente che la famiglia manterrà qui le proprie radici, il baricentro attorno al quale gestire la non facile successione, aziendale e personale, del leader appena scomparso. Difficile pensare alla vendita di un luogo così simbolico, carico di ricordi, che accoglierà anche le spoglie dell’ex premier. A stabilirlo è stato lui stesso: sono queste le prime volontà che trapelano dopo l’aggravarsi della malattia e la morte, lunedì, al San Raffaele. Un disegno accarezzato da tempo, anche se compiuto in modo differente dal previsto. Non sarà possibile, e non è stata chiesta nessuna deroga, custodire le ceneri del presidente nel grande mausoleo di travertino – “La volta celeste“ – creato per lui da Pietro Cascella.

Questa mattina, ad accogliere il feretro di Silvio Berlusconi al tempio Panta Rei, il sindaco Maurizio Oddone, politici, amministratori, tante bandiere di Forza Italia e applausi. Presenti alcune decine di persone. “Abbiamo voluto essere qua – ha spiegato una di loro – con la nostra presenza perché Silvio Berlusconi è una brava persona. Il nostro è un omaggio sincero al di là delle posizioni politiche. Siamo qui per la sua serietà, per le tante cose belle che ha fatto e creato e che continueranno a farlo distinguere. Speriamo che quanto da lui fatto possa continuare in futuro con i figli e non solo”. La piccola folla è stata tenuta al di là delle transenne posizionate tra l'ingresso del cimitero e quello del tempio crematorio. Nella struttura valenzana sarebbero già stati cremati i genitori di Berlusconi, mamma Rosa e papà Luigi.

Attesa a Valenza Po, in provincia di Alessandria, per la cremazione del feretro di Silvio Berlusconi

Imponente il servizio d'ordine e sicurezza in tutta l'area, con chiusura al traffico anche pedonale dalle 10 alle 13. Non sono mancati anche qui i segni di affetto e stima per Berlusconi. All'ingresso del tempio un cartello: “Forza Italia Valenza saluta il suo grande e indimenticabile presidente”.