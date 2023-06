Silvio Berlusconi, la cremazione e le ceneri nel mausoleo di Arcore: il ruolo di Marta Fascina e Pier Silvio

Arcore (Monza) – 14 giugno 2023 - Il carro funebre è arrivato a Villa San Martino. Oggi Silvio Berlusconi uscirà per l'ultima volta dalla residenza che è stata il centro della vita politica per 30 anni e di quella privata della sua famiglia per 50.

Arcore si prepara al proprio specialissimo saluto al Cavaliere con decine di persone che da stamattina hanno ripreso a sfilare ai cancelli con le lacrime agli occhi: “Sono qui per onorare a memoria di un grande brianzolo: concreto, lavoratore, simpatico”, dice Antonio, pensionato che abita a poche centinaia di metri dalla reggia. Ieri, alla messa nella cappella per familiari e amici più stretti, un addio intimo prima di quello pubblico di oggi pomeriggio con i funerali di stato in Duomo officiati dall'arcivescovo Mario Delpini alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Un lungo abbraccio fra i cinque figli, Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi è stato il momento più toccante della cerimonia, “Dolcissimo papà vivrai per sempre dentro di noi. Grazie per la vita, grazie per l'amore”, sono le parole che hanno scelto per ricordarlo. L'unico messaggio pubblico firmato insieme dagli eredi.

L'ultima destinazione dell'ex premier sarà ancora Arcore, come anticipato dall’amico Vittorio Sgarbi, Berlusconi sarà cremato e tumulato nell'antica cappella dell'ex convento benedettino che acquistò nel 1973. La stessa dove recentemente il Cavaliere ha fatto trasferire le ceneri di mamma Rosa e papà Luigi, seppelliti al Monumentale a Milano. ''Quando gli ho chiesto dove fossero i genitori – spiega il sottosegretario alla Cultura - mi ha portato nel piccolo tempio tardo-barocco di Villa San Martino: sull'altare c'è un 'Giudizio' di Procaccini e ai lati del dipinto le due urne. Credo a questo punto ritenesse praticabile anche per sé questa soluzione, visto il divieto di legge di utilizzare il mausoleo realizzato da Cascella”.

Il sindaco Maurizio Bono spiega che “se lo cremano e vogliono trasferire le ceneri ad Arcore non ci sono ostacoli ma solo un adempimento burocratico: l'urna deve essere presa in consegna da uno dei residenti a Villa San Martino, la signora Fascina, o Pier Silvio Berlusconi”.