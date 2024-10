Sicurezza in tutti i quartieri. Il Controllo di vicinato prende casa

A Solaro, il Controllo del vicinato è una realtà da 7 anni, punto di riferimento per un centinaio di residenti in 6 diversi quartieri: questa costanza nell’attività di prevenzione viene premiata con una sede operativa fissa, che sarà aperta una volta al mese. Ogni secondo giovedì del mese infatti il gruppo del Controlo di vicinato si ritroverà dalle 20 alle 23 nella sede di piazza Grandi al Villaggio Brollo (sede anche di protezione civile e polizia locale) con l’opportunità di raccogliere nuove adesioni e scambiare informazioni con i partecipanti che mettono in pratica regole di “buon vicinato“ e incentivano la “sicurezza partecipata“. L’inaugurazione della nuova sede ha visto la partecipazione anche dell’assessore alla Sicurezza, Serena Nasta e del comandante della polizia locale, Enrico Burastero. L’associazione di residenti opera a stretto contatto con l’Amministrazione comunale e le istituzioni locali, che hanno incentivato il sodalizio, spingendo soprattutto sugli aspetti di condivisione delle informazioni che servono a migliorare i residenti dello stesso quartiere. Il Controllo del Vicinato di Solaro, fin dalla sua creazione nel 2017, è coordinato da Raffaele Geremia e suddiviso in 6 sottogruppi, uno per ciascuna zona del paese, in cui sono stati posizionati negli anni anche cartelli stradali che indicano l’attività di mutuo controllo tra vicini, allo scopo di dissuadere eventuali malintenzionati.

Ciascun gruppo di zona ha un proprio referente ed è composto da una decina di partecipanti, che si scambiano informazioni e segnalazioni di eventuali presenze sospette o comportamenti scorretti. "Nel corso dell’anno il gruppo promuoverà anche incontri dedicati alla prevenzione di truffe, reati ambientali, educazione stradale" spiega Raffaele Geremia. "Chi fosse interessato a conoscere più da vicino questa realtà per aprire un nuovo gruppo sul territorio o per entrare a far parte di uno dei gruppi già esistenti, può presentarsi ogni secondo giovedì del mese a Casa Brollo in piazza Grandi" aggiunge una nota dell’Amministrazione comunale.

"I gruppi - concludono dal Comune - contribuiscono a una sorveglianza attenta del territorio, grazie all’importante collaborazione dei cittadini con le forze dell’ordine".