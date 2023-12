"Siamo tutti Amleto". L’originale Shakespeare per un solo spettatore

Un Amleto contemporaneo pieno di abissi interiori, da scoprire in un faccia a faccia teatrale decisamente originale. E poi un’energica serata sospesa tra punk, pop e garage-rock, e un mini-festival all’insegna del punk hardcore. E ancora, il grande blues con un chitarrista che ha collaborato con giganti come i membri dei Cream e dei Deep Purple e ha diviso il palco con leggende quali B.B. King, Jeff Beck e Buddy Guy.

Sono gli spettacoli e i concerti che il Bloom squadernerà questa settimana, tra il palco di via Curiel e gli altri suoi spazi. Si partirà già oggi con il teatro, con un’originale performance che andrà in scena nei camerini del centro multiculturale mezzaghese: qui, dalle 17 e fin oltre le 21, Anna Fascendini e Giulietta Debernardi daranno vita ad “Hamlet private”, che verrà proposto a un solo spettatore per volta, un’esperienza individuale di 40 minuti unica nel suo genere, intima e profonda, che parte dall’Amleto che c’è in ognuno di noi per esplorare i dubbi di ciascuno, intrecciando Shakespeare con la lettura dei tarocchi Talmeh. Biglietto d’ingresso 8 euro. Prenotazioni a cecilia@bloomnet.org. Domani alle 21.30 gli amplificatori si alzeranno per un triplo concerto: arriveranno i nordirlandesi Protex, pionieri del movimento punk di Belfast.

A far loro compagnia ci saranno i bolognesi Chronics, in bilico tra power-pop e garage rock, e i bergamaschi Kaams, con il loro cocktail di garage e rock’n’roll. Ingresso 12 euro. Sabato ultimo appuntamento del 2023 con la rassegna “Tutto Il Nostro Sangue”: alle 20.30 proiezione del docufilm “Tuono”, sul fumettista e illustratore Tuono Pettinato, alias Andrea Paggiaro; alle 22.30 triplo concerto con il punk dei bolognesi Marnero, il punk-rock dei torinesi Scheletri e l’hardcore dei Lappeso. Ingresso 3 euro per il documentario, 5 euro per il live. Domenica, infine, si virerà sulle note blues con l’evento “Bloom in Blues - Christmas Blues Party Memorial Gianni Mangione”, in ricordo del fondatore di Italian Blues River: dalle 18 si esibiranno il leggendario chitarrista Tolo Marton, che ha collaborato con Jack Bruce e Ginger Baker dei Cream, con Roger Glover e Don Airey dei Deep Purple; il travolgente trio dei The Lamblues e la Ibr Blues Band con il suo rock-blues. A chiudere la serata una torrida jam-session aperta a tutti i musicisti. Ingresso libero.