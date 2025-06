“Rap Camp”. Tutti a scuola di musica

Non solo i lavori estivi per la comunità in cui si vive, ma pure la passione per la musica e la creatività artistica, con una settimana di full immersion nei segreti del rap e dell’hip hop, per imparare davvero a comporre, registrare e produrre i propri brani, sotto la guida di educatori e musicisti esperti. È l’originale esperienza che stanno vivendo in questi giorni alcuni ragazzi del territorio dai 14 anni in su con l’iniziativa gratuita battezzata “Rap Camp”, partita lunedì e oggi in dirittura d’arrivo nei locali del Centro giovanile Cubotto di via Lando Conti a Lissone. Quello sperimentato tutte le mattine, dalle 9 alle 13, è stato un vero e proprio laboratorio musicale ed espressivo, in cui ci si è dedicati a questo genere tanto in voga tra i giovani: i ragazzi hanno potuto portare le loro “barre”, come vengono chiamati in gergo i versi che compongono i testi delle canzoni rap, oppure scrivere nuovi testi sul momento, trovare il proprio “flow”, ossia un ritmo e uno stile originali, e registrare le canzoni.

L’intenzione è stata di dare loro "un’occasione per esprimersi, migliorare le proprie abilità e condividere la propria passione con altri giovani artisti", spiegano dal Comune. Il camp è organizzato dall’assessorato alle Politiche giovanili nell’ambito del progetto “Fuori la voce! - Educazione, esperienze e training per e con i giovani”, che ha Lissone come capofila e a cui prendono parte le città dell’Ambito territoriale di Carate, con l’obiettivo di fornire ai ragazzi occasioni di partecipazione e opportunità di crescita e formazione attraverso esperienze artistiche e sportive.

F.L.