"Siamo pronti a ricorrere in Appello"

Edoardo Mazza non si è presentato in Tribunale. Presenti i suoi difensori, gli avvocati Lorenzo Bertacco e Antonino De Benedetti, che hanno espresso "piena soddisfazione" per la sentenza. "In questo processo era stata indicata un’ipotesi corruttiva che si è rivelata totalmente insussistente – ha invece commentato l’avvocato Luca Ricci (nella foto), difensore di Antonino Lugarà con il collega Rosario Minniti – Che l’iter amministrativo della pratica urbanistica fosse corretto l’avevano subito detto i giudici del Tribunale del Riesame, che avevano annullato l’ordinanza di custodia cautelare scarcerando Lugarà". Sulla condanna del costruttore per usura, il legale sostiene "che si tratta dell’unico capo di imputazione per cui c’è stata una condanna, contro la quale ricorreremo in appello perché il denunciante non risulta credibile".