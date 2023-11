Seveso: al via il maxi cantiere di Fnm. Cosa cambierà e quanto dureranno i lavori

Seveso, 2 novembre 2023 – Inizieranno lunedì, dal parcheggio di via Laforet, i lavori di potenziamento del nodo ferroviario di Seveso. Tre anni di cantiere per rifare gli impianti ferroviari e le banchine, raddoppiare le tratte Seveso-Camnago Lentate (650 metri) e Seveso-Meda (1.800 metri), realizzare un sottopasso veicolare tra le vie Zeuner e Sanzio e un sovrappasso ciclopedonale in via Manzoni per eliminare tre passaggi a livello (via Manzoni a Seveso, via Montello a Seveso, via Leoncavallo al confine tra Seveso e Barlassina).

Gli obiettivi dell’intervento

Un intervento faraonico che permetterà di migliorare e velocizzare il traffico ferroviario, ma anche di snellire e rendere più sicura la circolazione attorno alla stazione anche con la realizzazione di una nuova rotatoria e di una pista ciclopedonale. I lavori - un appalto da 44 milioni di euro) - partiranno lunedì (ma l’area sarà inaccessibile già da domani per l’allestimento del cantiere) dal parcheggio su via Alessandro Laforet (circa 140 posti) con il rifacimento della parte di smaltimento acque, della pavimentazione, della segnaletica e dell’impianto di illuminazione e la creazione di una pista ciclopedonale di circa 170 metri per collegare il parcheggio con la stazione. Tutto sarà completato entro marzo.

Cambio di linea

Sul fronte ferroviario, le opere sono suddivise in quattro macro aree di intervento, a cominciare dal potenziamento del nodo di Seveso: i binari 1 e 2 saranno dedicati al servizio S4 verso Camnago Lentate e alla circolazione dei treni destinati all’impianto di manutenzione, mentre i binari 3 e 4 saranno dedicati ai servizi S2 e Regionali verso Asso. Saranno anche prolungate banchine e pensiline.

Previsto poi il raddoppio ferroviario delle tratte Seveso-Camnago Lentate e Seveso-Meda con la posa del nuovo binario in affiancamento all’esistente. La grande rivoluzione sarà anche il progetto di sostituzione dei passaggi a livello. Innanzitutto sarà realizzata una nuova rotatoria su Corso Montello e la costruzione di un sottopasso veicolare tra la via Zeuner e la via Sanzio.

Le prime tappe dei lavori prevedono la parzializzazione di via Sanzio (gennaio 2024) e la chiusura di via Zeuner (marzo 2024). L’apertura è prevista per l’inizio del 2025.

Opere di contorno

La chiusura dei passaggi a livello di via Montello, via Manzoni e via Leoncavallo porterà anche alla costruzione di un sovrappasso ciclopedonale realizzato mediante passerella metallica dotata di rampe, scale e ascensori a scavalco della ferrovia in prossimità del passaggio a livello di via Manzoni (primavera 2026).

Oltre a Seveso, gli altri Comuni coinvolti nell’intervento, con opere prevalentemente di natura ferroviaria, sono Meda, Lentate sul Seveso (Camnago) e Barlassina. La conclusione dei lavori è prevista per l’estate 2026.

Le rassicurazioni di Ferrovienord

"Le attività di potenziamento del nodo di Seveso e di raddoppio delle tratte Seveso-Camnago e Seveso-Meda – spiega il presidente di Ferrovienord Fulvio Caradonna – rientrano in un più ampio quadro di sviluppo della nostra rete infrastrutturale che ha l’obiettivo di migliorare la gestione della circolazione ferroviaria e di minimizzare le interferenze con il tessuto urbano, attraverso la realizzazione di opere che consentano di chiudere i passaggi a livello. Gli incroci tra la circolazione ferroviaria e la viabilità ciclopedonale e automobilistica rappresentano infatti una fonte di pericolo, un contesto in cui si possono verificare incidenti e rallentamenti".

“È dunque necessario – prosegue Caradonna – intervenire in maniera radicale sull’infrastruttura esistente, sugli impianti ferroviari ad essa collegati e, allo stesso tempo, sulle aree e sulla viabilità limitrofe alla ferrovia. Siamo consapevoli del fatto che un cantiere come quello che aprirà nei prossimi giorni creerà disagi, ma è importante sottolineare come una difficoltà temporanea si trasformerà in benefici permanenti". Per questo è prevista una campagna di comunicazione con cui tenere aggiornati i cittadini dell’evoluzione del cantiere e un servizio per la segnalazione di problemi in corso d’opera.