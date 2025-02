Settore trasporti: "Troppi incidenti. Ci vuole sicurezza"

Il problema più grosso invece dei lavoratori dei trasporti è la sicurezza: 46% di incidenza degli infortuni che sale al 68% "se si focalizza l’attenzione sui conducenti di mezzi". Luigi Caputo, segretario riconfermato alla guida della Fit-Cisl brianzola, ne ha parlato nella relazione al congresso della categoria. "Dobbiamo intensificare gli sforzi per ottenere più formazione di qualità - dice - e soprattutto misure che agevolino il ricorso alla tecnologie avanzate che salvaguardano da incidenti. Un buon sistema frenante e sensori possono davvero fare la differenza". Un capitolo che resta "al centro di tutte le politiche passate e future dell’organizzazione".

L’altro nodo da sciogliere riguarda il personale. La domanda è esplosa dopo il boom degli acquisti on-line cominciato con la pandemia, ma il reclutamento è difficoltoso. Colpa dei costi. "Ottenere una patente D o E richiede un esborso tra i 5milla e i mille euro in base a quanto velocemente si riescono a superare gli esami - spiega il segretario -. Un investimento oneroso a fronte di stipendi che, spesso, non superano i 1.500 euro. Se a questo aggiungiamo il salasso degli affitti nelle nostre città, è chiaro che pochissimi giovani possano vedere in questa professione la garanzia di un futuro degno di questo nome".

Bar.Cal.