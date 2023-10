Servizi Sociali a Osnago: Ex Villetta dei Casalesi Ristrutturata

Da villetta della camorra a casa dei servizi sociali di Osnago. I funzionari dell’Anbsc, Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, hanno assegnato al Comune di Osnago la villetta confiscata in paese al contabile di Michele Zagaria, boss dei casalesi. L’immobile, di circa 300 mq, che vale oltre 300mila euro, sarebbe dovuto diventare una caserma dei carabinieri della Forestale, che però hanno poi rinunciato al bene. Si sono così fatti avanti dal Comune per destinarlo a finalità sociali. La villetta è completamente da ristrutturare, perché gli inquilini precedenti, che l’hanno occupata abusivamente prima di essere sfrattati, l’hanno distrutta come ultimo gesto di sfregio. "Il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati a ogni forma di criminalità rappresenta un grande esempio di civiltà – spiegano dall’Anbsc –. Trasformare il frutto di condotte illecite ed antisociali in azioni a servizio della comunità attesta l’affermazione dei principi di legalità su ogni forma di criminalità". D.D.S.