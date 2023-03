Seregno, torna con l’uomo che aveva denunciato per violenze: lui la gonfia di botte

La donna ha dichiarato: "Credevo di provare ancora amore"

Quando i carabinieri aprono la posta, la trovano con il volto gonfio, tumefatto dai colpi, il naso rotto e una ferita sanguinante. La donna ha 42 anni e vive a Seregno, in provincia di Monza e Brianza, ed è stata picchiata ancora una volta: ha chiamato i soccorsi. In casa con lei, chiuso in camera da letto, i militari trovano il compagno, un uomo di 35 anni con numerosi precedenti per reati in materia di stupefacenti, oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale, lesioni personali e falsità materiale nonché guida in stato di ebbrezza.

L’intervento è avvenuto al terzo piano di un appartamento del centro città, a sirene spiegate. La vittima già in passato aveva avuto una relazione con poi era degenerata in situazioni di violenza che l’avevano portata a denunciare l’uomo e ad allontanarlo. Il trentacinquenne, residente nel comune comasco di Mariano Comense, ci aveva riprovato. Purtroppo l'amore e le promesse dell'uomo le hanno fatto cambiare idea. Infatti, durante il periodo natalizio la 42enne si era riavvicinata a lui e lo aveva nuovamente accolto nella sua casa di Seregno.

Ha detto ai carabinieri: "Pensavo e speravo di provare ancora amore per lui". Purtroppo solo dopo qualche settimana dalla ripresa della relazione l'atteggiamento dell’uomo, anche a causa della consuete assunzione di cocaina, erano cominciate nuovamente a peggiorare in atti sempre più violenti, vessazioni fisiche e psicologiche, umiliazioni, schiaffi e pugni erano all’ordine del giorno.

Finalmente, dopo l’ennesimo fatto di violenza, la donna aveva deciso di allontanare l’uomo ma ieri pomeriggio, convinta dalle insistenze di lui ad avere un ultimo incontro chiarificatore, la quarantaduenne si era persuasa a incontrarlo un’ultima volta tra le mura di casa sua. Durante l’incontro i due hanno iniziato a consumare un rapporto sessuale ma, al ripensamento della donna, l’uomo è andato su tutte le furie e, dopo aver chiuso a chiave la porta d’ingresso e aver tolto le chiavi, ha cominciato ad aggredire la 42enne che per fortuna è riuscita a chiamare il 112 appena in tempo prima che il 35enne le strappasse il telefono.

L’uomo furioso ha colpito ripetutamente la donna con schiaffi e pugni procura amore numerose lesioni e in particolare un trauma cranico con frattura delle ossa nasali, così come poi diagnosticato dall’ospedale di Desio dove la 42enne è stata trasportata. L'uomo violento di Mariano Comense è stato arrestato e portato in carcere a Monza.