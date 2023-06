Seregno, a spasso con un fucile da softair e completamente ubriaco

Seregno (Monza e Brianza), 5 giugno 2023 – A spasso per la città completamente ubriaco e soprattutto con un fucile.

E' accaduto ieri pomeriggio, attorno alle 18.30 a Seregno, in provincia di Monza Brianza: i carabinieri, intervenuti su segnalazione di alcuni residenti, hanno bloccato e denunciato un 44enne.

I carabinieri hanno trovato l'uomo sdraiato a terra sul marciapiede e in evidente stato confusionale da abuso da bevande alcoliche. Accanto a sé aveva un grosso fucile da sniper con ottica di precisione, un M24 Sws (sniper weapon system). Si tratta di una replica da softair di un'arma in dotazione a svariati reparti speciali nel mondo tra cui i Ranger e la Delta Force americana. Malgrado avesse il segno rosso, i passanti si erano allarmati, così avevano chiamato i carabinieri.

Il 44enne ha cominciato a spintonare i militari per poi cercare a più riprese di darsi alla fuga, ma è stato subito bloccato e accompagnato in caserma. Dopo aver rifiutato il supporto dei sanitari del 118, su sua richiesta è stato preso in consegna dal padre che lo ha riportato sé a casa. Il seregnese è stato denunciato per procurato allarme, resistenza a pubblico ufficiale e per il porto abusivo dell'arma.