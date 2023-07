Sparatoria a Seregno, svolta nelle indagini: arrestati due fratelli a Cesano Maderno per tentato omicidio

Seregno (Monza e Brianza), 15 luglio 2023 – Due fratelli di 28 e 48 anni, residenti in Brianza, sono stati fermati dai Carabinieri della compagnia di Seregno con l'accusa di tentato omicidio per l'agguato in cui hanno sparato lo scorso 11 luglio a un uomo di 56 anni mentre era in auto con i figli di 29 e 31 anni.

Mario Romeo, questo il nome del calabrese vittima dell’agguato, era stato inseguito e colpito da due proiettili alla schiena mentre cercava una via di fuga. L’uomo è sopravvissuto al raid in pieno stile mafioso che ha subito indirizzato le indagini sulla pista della criminalità organizzata. Probabilmente un regolamento dei conti.

Dalle indagini, coordinate dalla Procura di Monza, è emerso che gli indagati erano pronti a scappare. Sono stati quindi rintracciati a Cesano Maderno a casa di una loro conoscente.