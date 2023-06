Seregno, dirigente picchiato alla partita di calcio in oratorio: identificato l’aggressore, è un 47enne di Muggiò

Monza, 21 giugno 2023 – Un uomo di 47 anni, residente a Muggiò, è stato iscritto nel registro degli indagati per i reati di lesioni personali gravissime con perdita di un organo e rissa, nei confronti del 44 enne dirigente della squadra giovanile Spg dell'oratorio Sant'Ambrogio, aggredito a Seregno durante una partita di calcio domenica scorsa.

Le indagini condotte dai militari dell'Arma che hanno interrogato tutti i presenti sugli spalti e coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza hanno permesso di ricostruire i fatti accaduti Era in corso l’incontro della categoria under 9 valida per il torneo Polis Cup tra le Asd. Polis SGPII e Lions San Carlo di Muggiò. L'uomo si è rialzato e anche se dolorante è tornato a casa con la moglie anche lei presente all’evento – ma poco dopo, nel corso della serata, il dolore era divenuto tale che, ha deciso di recarsi al pronto soccorso dell’ospedale di Desio dove, a causa delle lesioni interne riportate, ha subito l’asportazione del rene sinistro. Il torneo under 9 organizzato tra parrocchie è stato sospeso e il prossimo sabato sarà organizzato un incontro pacificatore tra le due squadre di piccoli calciatori.

Le indagini

L’aggressione

Il dirigente della Polis Seregno, un 44enne seregnese, nel tentativo di dividere i contendenti e sedare gli animi ha raggiunto la tribuna ed è stato colpito con violenza fra l'anca e il costato da un calcio tirato da uno dei genitori presenti alla partita e coinvolti nel diverbio.

Il ricovero

In un primo momento le conseguenze non sembravano gravi e il dirigente sportivo è tornato a casa pur dolorante. Dopo meno di due ore le sue condizioni si sono aggravate ed è stato costretto a farsi portare al pronto soccorso dell'ospedale di Desio, per 2 giorni e notti in terapia intensiva, da ieri è ricoverato nel reparto chirurgia. Pur avendo perso il rene e con una lesione alla milza, ora non è più in pericolo di vita.

