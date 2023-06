Caccia al papà che ha spappolato un rene a un dirigente sportivo durante una partita tra bambini

Seregno (Monza e Brianza), 21 giugno 2023 – Carabinieri a caccia di chi ha sferrato il violento calcio a un dirigente sportivo durante una partita in oratorio tra bambini under 9, mandandolo in ospedale in fin di vita. Probabilmente si tratta di un genitore che ha colpito alle spalle il 44enne che cercava di calmare gli animi sugli spalti mentre sul campo dell’oratorio.

Le indagini

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri del Comando di piazza Prealpi, che, dopo i primi controlli a fine partita e a un successivo sopralluogo, stanno procedendo per lesioni personali gravissime e per rissa. Indagini in corso - in stato avanzato - da parte dei militari per l’identificazione del responsabile e degli altri compartecipi all’aggressione.

Il violento e assurdo evento è avvenuto domenica scorsa all’oratorio S. Ambrogio di Seregno durante una partita di calcio under 9.

L’aggressione

Il dirigente della Polis Seregno, un 44enne seregnese, nel tentativo di dividere i contendenti e sedare gli animi ha raggiunto la tribuna ed è stato colpito con violenza fra l'anca e il costato da un calcio tirato da uno dei genitori presenti alla partita e coinvolti nel diverbio.

Il ricovero

In un primo momento le conseguenze non sembravano gravi e il dirigente sportivo è tornato a casa pur dolorante. Dopo meno di due ore le sue condizioni si sono aggravate ed è stato costretto a farsi portare al pronto soccorso dell'ospedale di Desio, per 2 giorni e notti in terapia intensiva, da ieri è ricoverato nel reparto chirurgia. Pur avendo perso il rene e con una lesione alla milza, ora non è più in pericolo di vita.

Torneo sospeso

Nella serata di lunedì 19 giugno si è riunito il direttivo della Asd San Giovanni Paolo II che ha deciso di sospendere il torneo estivo.