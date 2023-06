Dirigente picchiato da un genitore durante una partita di Under 9: perso un rene e milza lesionata

Seregno (Monza e Brianza), 20 giugno 2023 – Un dirigente sportivo di 44 anni ha rischiato di morire per un calcio ricevuto da un tifoso, forse un parente dei mini calciatori che si affrontavano in campo in un torneo oratoriale, mentre cercava di calmare gli animi sugli spalti.

La vittima

La vittima è un dirigente della squadra di calcio Polis SGP di Seregno. L’uomo ha rischiato la vita ed è stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Desio a causa di un calcio ricevuto da uno sconosciuto sugli spalti che gli ha compromesso totalmente un rene e lesioni alla milza. Solo oggi è uscito dalla terapia intensiva ed è stato dichiarato fuori pericolo.

Torneo di calcio under 9

Tutto è accaduto durante un torneo tra squadre degli oratori disputatosi domenica pomeriggio tra gli under 9. In campo la Polis che giocava in casa contro gli ospiti di Muggiò.

Genitori esagitati

Gli animi dei genitori sugli spalti a un certo punto si sono surriscaldati: la partita era al termine e il dirigente è salito sugli spalti per calmare e ricordare ai genitori che era solo un torneo dell'oratorio per giunta tra bambini di non ancora 9 anni.

Calcio al fianco

L’uomo a un tratto è stato raggiunto da un calcio che l'ha preso lateralmente tra il rene e la milza. Il 44enne seregnese si è alzato dolorante e sotto lo sguardo pietrificato dei piccoli calciatori, anche se accusava dolore, è andato a casa.

Ricovero d’urgenza

La sera di domenica, però la situazione è precipitata e il seregnese è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Desio. Dopo gli esami è stato ricoverato in terapia intensiva: il rene era spappolato e a milza lesionata.

Vita a rischio

E’ stata tanta preoccupazione per i famigliare e per la società calcistica quando i medici hanno comunicato che la situazione era critica e il 44enne avrebbe anche potuto morire.

Rene perso e milza compromessa

Per fortuna l'uomo ha risposto molto bene ai trattamenti dei medici e oggi è uscito dalla terapia anche se ha perso il rene e ha problemi alla milza.

Le indagini

I carabinieri di Seregno hanno avviato le indagini per accertare le responsabilità di quanto accaduto e trovare l’autore di questa insensata violenza.