Seregno, scontro tra una moto e un’auto in Valassina: gravissimo un centauro di 52 anni

Seregno, 29 luglio 2024 – Un 52enne è stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Gerardo di Monza ed è in prognosi riservata dopo un grave incidente. Nelle prime ore di oggi, 29 luglio, alle 4:20, si è verificato un grave incidente stradale sulla SS36, direzione Sud, nel tratto tra Seregno Centro e Seregno San Salvatore: un motociclista di 52 anni si è schiantato contro un mezzo pesante, rotolando a terra per alcuni metri e riportando gravi traumi.

L'autocarro dopo la collisione si è fermato al margine della corsia sud, poco dopo l'uscita per raggiungere Seregno e Lissone (zona Aliprandi) . Dopo le prime cure, il motociclista è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. A sirene spiegate è accorso il personale del 118 con un'automedica e l'ambulanza di Seregno Soccorso, oltre alle pattuglie della polizia stradale per i rilievi del sinistro. Durante le operazioni di soccorso e i rilievi degli agenti della polstrada, la circolazione è proseguita con una riduzione della carreggiata.