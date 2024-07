Motociclista in fin di vita dopo lo scontro

Sia la moto che il furgone stavano procedendo nella stessa direzione, da Sommo verso Cava Manara, sulla Sp193bis. È ancora in fase di accertamento da parte della Polstrada di Pavia la dinamica dell’incidente che ha fatto finire in ospedale in gravi condizioni un motociclista 43enne di Zinasco. È successo poco prima delle 7 di ieri nelle vicinanze dell’intersezione con via Aldo Moro, parallela alla Provinciale, separata da un muretto contro cui è terminata la carambola della moto di grossa cilindrata, con il centauro sbalzato dalla sella che ha riportato conseguenze molto gravi. Oltre alla pattuglia della Stradale, sul posto sono intervenuti i soccorritori di Areu in codice rosso, per la gravità del motociclista rimasto sull’asfalto, sia con un’ambulanza della Croce Verde Pavese sia con l’automedica con rianimatore a bordo.

Le condizioni del ferito sono state confermate come molto gravi e il 43enne è quindi stato trasportato in l’ambulanza al Policlinico San Matteo, dov’è stato ricoverato e risulta in pericolo di vita. Dalle testimonianze raccolte sul posto e dalla prima ricostruzione dell’incidente, con ancora gli accertamenti della Polstrada in corso, sembrerebbe essersi trattato di una sorta di tamponamento della moto contro lo spigolo posteriore sinistro del Ducato. In seguito all’urto il motociclista è caduto ed è iniziata la carambola che ha portato la moto dall’altra parte della carreggiata, finendo contro il muretto che delimita la Provinciale.

Oltre alle conseguenze del primo urto e della successiva caduta, forse proprio l’impatto contro il muretto ha provocato al 43enne i gravi traumi che lo hanno fatto finire in condizioni critiche in ospedale. Il conducente del furgone è invece rimasto illeso.

