Senza servizi di vicinato "Così la socialità finisce"

In genere sono le saracinesche abbassate nei centri storici a far più rumore, ma nei quartieri più periferici, dove i residenti sono spesso anziani, le chiusure sono forse più pesanti. Se ne sono accorti, loro malgrado, i residenti di Fiumicello, quartiere a ridosso di via Milano, alle porte del centro di Brescia. Qui, circa quattro anni fa aveva chiuso l’edicola, a inizio anno ha chiuso i battenti la cartoleria, che per famiglie con bambini era un punto di riferimento durante l’anno scolastico.

Ora a chiudere è stato anche il Mercatino del pane, di fatto l’ultimo negozio di prossimità. Andato in pensione il gestore, per ora nessuno ha voluto raccogliere l’eredità, tenendo aperto l’ultimo negozio di vicinato che, soprattutto per i più anziani, restava un punto di riferimento o un’occasione per uscire di casa a far due passi. Lo sottolinea con amarezza Anna Seniga, vicepresidente del Consiglio di quartiere di Fiumicello, che ricorda come, in compenso ci siano quattro supermercati in pochi metri (e forse non è proprio un caso che i piccoli punti vendita abbiano chiuso). "Ma il negozio sotto casa è una altra storia ovvero è conoscenza delle persone, è relazione fra gli abitanti – spiega Seniga –. Il supermercato è un’altra cosa. Anzi devi pure fare in fretta a pagare perché le cassiere hanno fretta e devi velocemente lasciare libero lo spazio. Ergo la negazione delle relazioni. E poi visto che il progresso è ‘in progress’, ora la spesa te la portano a casa, con un camioncino aggiungendo altro inquinamento. Ma non era meglio avere i negozi di prossimità dove ci andavi a piedi? Dove incontravi il vicino e ti informavi sulle condizioni della sua salute?".

Si vedrà se in futuro la riqualificazione della vicina via Milano darà nuova linfa al tessuto commerciale con aperture di nuovi negozi di vicinato. "Per ora, si cerca comunque di tenere insieme la comunità, creando occasioni di socializzazione, come le cene di quartiere – ricorda Seniga –. Progresso o no, c’è comunque bisogno di momenti per ritrovarsi e stare insieme".