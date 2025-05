Sei rimasto a casa?. Studia da fiorista

Prende il via il 19 maggio il corso gratuito per disoccupati promosso dalla Scuola Agraria del Parco di Monza, finalizzato alla formazione della figura del fiorista professionista, che si occuperà di condurre e coordinare l’intera gestione di un negozio/punto vendita o reparto specializzato (acquisto, preparazione, conservazione, manutenzione e vendita dei prodotti floreali), nonché l’allestimento di cerimonie ed eventi. Il corso, strutturato in due moduli (140/150 ore + 50 ore frequentabili in base alla fascia di profilazione attribuita da Regione Lombardia), rispetta le conoscenze e abilità previste dal Quadro Regionale degli Standard Professionali della Regione e permette ai partecipanti di ottenere l’Attestato di Competenza del profilo professionale “Fiorista“ rilasciato dalla Regione e riconosciuto in tutto il territorio nazionale.

In base al monte ore frequentato sarà possibile conseguire il profilo completo di Fiorista o alcune competenze di riferimento. Principali argomenti: conoscere i materiali e gli utensili; simmetria e asimmetria; il colore; il materiale complementare; stile formale; centrotavola e arte funeraria; stili architettonici; il mazzo e bouquet da sposa; promozione e gestione degli esercizi commerciali. Per partecipare basta prenotare un appuntamento per ricevere informazioni sui corsi, assistenza per le procedure di registrazione e per ottenere l’acquisizione del contributo a copertura del percorso formativo scelto: WhatsApp 329.10.16.843, tel. 039.51.61.201 o 039.51.61.202; email segreteriacorsi@monzaflora.it.

Veronica Todaro