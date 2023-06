Sei ore di attesa? Siamo pazienti Coda e caos al Cup dell’ospedale Ma nessuno usa le “scorciatoie“

di Marco Galvani

Sei ore e 20 minuti prima di essere chiamati allo sportello. Nello stesso tempo si sarebbe potuti volare a Dubai. E invece l’attesa si è consumata nella hall della Palazzina Accoglienza, davanti alle vetrate del Cup dell’ospedale San Gerardo di Monza. Davanti, "altre 400 persone", chi per prenotare una visita o un esame, qualcun altro per pagare il ticket. "Alle 17 c’erano 8 sportelli operativi su 26, in coda anche malati oncologici che avevano appena fatto la chemio – racconta una paziente –. Ci sono persone che arrivano alle 6 del mattino, quando il Cup apre alle 7.30, per prendere il bigliettino di prenotazione. Forse qualcuno dovrebbe intervenire". A dire il vero l’ospedale era già intervenuto a inizio mese, mettendo in guardia i pazienti dai possibili disagi al Cup per "il cambio del sistema informativo che inevitabilmente provoca rallentamenti nella fase di prenotazione e di pagamento delle prestazioni e allungamento dell’attesa del cittadino. Le attività stanno proseguendo con il massimo impegno di tutti gli operatori e celermente, superando di volta in volta le criticità e i miglioramenti sono misurati quotidianamente". E comunque a disposizione dei cittadini ci sono diverse “scorciatoie“ per evitare le attese o, comunque, ridurle al minimo. È ripresa la possibilità di prenotazione attraverso il numero verde 800638638 e per via informatica dal proprio pc, tablet o smartphone su www.prenotasalute.regione.lombardia.it. La loro ’non operatività’ negli ultimi giorni "ha comportato un iperafflusso degli assistiti al Cup con accessi incrementati, ad esempio martedì, di più del 50% rispetto all’analogo periodo dello scorso anno".

Per questo l’invito della direzione dell’Irccs San Gerardo è di "prenotare le prestazioni attraverso il numero verde oppure sul portale di Regione Lombardia o ancora attraverso le farmacie". C’è anche la possibilità di "prenotare l’accesso al Cup attraverso il sito ZEROCODA che mantiene una buona puntualità, (prenota.zerocoda.it). In ogni caso "la Fondazione Irccs assicura la massima attenzione e il massimo impegno per riportare la situazione alla normalità nei prossimi giorni, con i vantaggi legati al nuovo sistema informatico e ringraziando per la collaborazione i tanti assistiti che in questi giorni hanno avuto e avranno accesso al Cup".