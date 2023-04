Scoperta una carrozzeria abusiva: sequestro e multa di 5mila euro

Scoperta una carrozzeria fantasma, scatta il sequestro e una multa di oltre 5mila euro al titolare. Blitz della polizia locale in zona artigianale. Gli agenti hanno accertato la totale mancanza di autorizzazioni per l’attività artigianale, oltre che per le dovute autorizzazioni ambientali, come quelle per le emissioni in atmosfera e quelle antincendio. L’attività risultava completamente anonima anche nell’ambito fiscale. Le attrezzature della carrozzeria sono state poste sotto sequestro amministrativo ai fini della successiva confisca. Il verbale di violazione è stato emesso con una sanzione di oltre 5mila euro. Sono state informate le autorità giudiziarie per le violazioni sulle norme ambientali ed antincendio, con altri possibili sviluppi. "Voglio ringraziare la polizia locale che continua a vigilare sulle attività del territorio, garantendo il rispetto delle norme e la sicurezza pubblica – ha dichiarato l’assessore alla Sicurezza e vicesindaco Andrea Villa –. Dobbiamo essere intransigenti con coloro che non rispettano le leggi e le normative sul nostro territorio. L’operato dei vigili del Comune di Desio dimostra il nostro impegno a garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle leggi ambientali". Non è la prima volta infatti che vengono scoperte attività, ma anche depositi, illegali all’interno del perimetro cittadino. Situazioni che generalmente coinvolgono di più le periferie del territorio.

Il comando desiano è sempre stato attento a questo genere di situazioni che negli anni scorsi sono emerse piuttosto spesso. Un paio di anni fa, ad esempio, i militari della Guardia di finanza di Seregno hanno scoperto una sala giochi abusiva a Desio, sottoponendola a sequestro. Si trattava di un punto di raccolta scommesse collegato ad un bookmaker estero, sprovvisto delle autorizzazioni di pubblica sicurezza e amministrative per poter operare in Italia.

Alessandro Crisafulli