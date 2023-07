Scommette 5 euro e vince mezzo milione a Usmate Velate: Caccia al fortunato

In Brianza c’è un nuovo milionario. È caccia al misterioso cliente che con un Gratta e vinci da 5 euro ne ha vinti 500mila. La tabaccheria baciata dalla fortuna è a Velate, in via Deledda. Il borgo di 2 mila anime da ieri si interroga sull’identità del fortunato. "Impossibile risalirvi – dice il titolare della tabaccheria Raffaele Mauriello – anche se qui vengono praticamente solo persone del posto. Capita qualcuno di passaggio, ma non è certo il grosso degli avventori". Anche la ricevitoria è in subbuglio, finora tra le sue mura sono state raggiunte "cifre di tutt’altro tenore, 34mila euro al massimo, con questa invece stabiliamo un record assoluto", ribadisce il proprietario.

Il giocatore ha acquistato "un Doppia sfida – racconta il tabaccaio – ne vendiamo pochissimi, la gran parte della gente preferisce il Miliardario. Una scelta che restringerebbe il campo dei papabili, ma è passato quasi un mese e non posso dire chi sia venuto così indietro nel tempo: il tagliando d’oro è stato comprato il 5 luglio". L’esercente spera che "sia finito a qualcuno in difficoltà. In tanti ci provano, anche se si gioca molto meno del periodo pre-covid".

Bar.Cal.